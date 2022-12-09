Нетаниягу: Новое правительство будет работать на благо «всех граждан Израиля»

Хотя назначенному премьер-министру Биньямину Нетаниягу удалось добиться того, чтобы большинство его союзников вынесли вотум доверия и сделали его премьер-министром, но несколько вопросов по портфелям еще не решены.

Биньямин Нетаниягу подписал соглашения с достаточным количеством партий для создания коалиции с парламентским большинством, но потребовал больше времени для формирования нового правительства, сославшись на необходимость согласования ролей назначенных им партнеров до официального вотума доверия и приведения к присяге.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Нетаниягу было поручено сформировать правительство после того, как партия «Ликуд» и его вероятные партнеры одержали победу на выборах 1 ноября. Срок действия этого мандата истекает в воскресенье, 11 декабря.

В письме президенту Ицхаку Герцогу, которое «Ликуд» разослал средствам массовой информации, Нетаниягу потребовал полного 14-дневного продления, разрешенного законом.

«Некоторые вопросы, связанные с ролями, еще предстоит согласовать» на коалиционных переговорах», — написал Нетаниягу в письме.

Оппозиция призвала Герцога не предоставлять отсрочку, обвинив Нетаниягу в том, что он выиграл время для принятия противоречивого закона. Один из таких законопроектов позволит Арье Дери из ультраортодоксальной партии ШАС работать в кабинете министров, несмотря на его судимость.

Ранее в четверг «Ликуд» заявил в своем заявлении, что он достиг коалиционного соглашения с ШАС, что сделало его пятой партией, присоединившейся к Нетаниягу, и дало ему удобный контроль над 64 из 120 мест в Кнессете.

«Мы сделали еще один шаг к формированию правого правительства, которое будет действовать на благо всех граждан Израиля», — говорится в заявлении Нетаниягу.

Ранее Курсор писал, что Ликуд попросил президента Герцога о продлении мандата. Срок действия мандата, предоставленного президентом Герцогом назначенному премьер-министром Биньямину Нетаниягу, истекал в ночь с воскресенья на понедельник.

СМИ: Герцог предоставит Нетаниягу отсрочку. Президент Ицхак Герцог, скорее всего, ответит на просьбу назначенного премьер-министра по окончании мандатного периода.

Курсор сообщал, что глава партии Авода Мейрав Михаэли призвала президента Ицхака Герцога отклонить ожидаемую просьбу назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу о предоставлении ему дополнительных 14 дней, в течение которых он должен сформировать новое правительство.