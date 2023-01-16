Нетаниягу: ноябрьские выборы были «матерью всех протестов»

Комментарий Нетаниягу прозвучал в ответ на протест в Тель-Авиве, в котором приняли участие около 80 000 человек против предложенных его правительством судебных реформ.

«Два с половиной месяца назад миллионы людей приняли участие в «матери всех протестов» — общенациональных выборах», — заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу на заседании кабинета министров.

Премьер-министр отверг утверждение о том, что «Ликуд» четко не заявлял о своих планах в отношении правовой системы во время избирательной кампании, и процитировал свое заявление во время кампании, что «мы внесем необходимые изменения в правовую систему с уравновешенностью и ответственностью».

«Я и мои друзья, многие из которых сидят за этим столом, говорили это бесчисленное количество раз, и миллионы избирателей правого лагеря знали о намерении провести широкомасштабную реформу судебной системы», — сказал Нетаниягу.

Премьер-министр добавил, что длинный список министров из «всех политических лагерей» призывал к этой реформе на протяжении многих лет: «Эти вещи говорили правые и левые правительства, и никто тогда не подумал сказать, что это «конец демократии». Дело в том, что мы пытаемся вернуть баланс между ветвями власти, существовавший 50 лет и существующий сегодня во всех западных демократиях». Нетаниягу призвал к «глубоким, серьезным, актуальным» дебатам, а не к «подстрекательским лозунгам гражданской войны и разрушения страны».

«Должен сказать, что когда мы были в оппозиции, мы не призывали к гражданской войне и не говорили о разрушении страны, даже когда правительство проводило в жизнь решения, против которых мы яростно выступали, и я ожидал, что руководители оппозиции будут вести себя таким же образом», — добавил Нетаниягу.

«Я убежден, что когда мы закончим глубокий и важный диалог в конституционном комитете Кнессета, мы завершим закон о реформе таким образом, чтобы исправить то, что нужно исправить, полностью защитить права личности и вернуть доверие общества к судебной системе, которая так нуждается в этой реформе», — заключил он.

Ранее Лапид призвал провести референдум по этому вопросу.

«У меня есть к ним предложение: они говорят, что народ с ними? Давайте проведем референдум по этому поводу, прежде чем принимать решение. Разумно, что прежде чем мы решим превратить Израиль из демократического государства в недемократическое, мы пойдем к народу. и спроси их, не так ли?» — сказал Лапид.

«Я видел ответы лидеров коалиции, что «народ с нами. Народ не с ними, потому что это не то, что им говорили перед выборами. Им говорили совсем другое, что Израиль перестает быть государством, где разрешена свобода слова. Буквально на прошлой неделе члены коалиции заявили, что я должен быть арестован за выступления против правительства. Если вы думаете, что это не дойдет и до вас — вы ошибаетесь. Это не судебная реформа, а разрушение правовой системы, которое немедленно приведет к разрушению израильской демократии. Если эта реформа пройдет, Израиль перестанет быть демократическим, а так как я хочу жить в демократии — я буду за это бороться», — заключил экс-премьер.

Ранее Курсор писал, что Лапид ответил Нетаниягу по поводу мандата на проведение судебной реформы. По словам лидера оппозиции, большинство общественности в Израиле, включая избирателей «Ликуда», «выступают против поспешных и деструктивных реформ».

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованы.