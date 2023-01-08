Нетаниягу прокомментировал скандал вокруг реформы Левина

Нетаниягу ответил на заявления о том, что реформа Левина — это конец демократии.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Он сказал на заседании кабинета министров: «Утверждение о том, что судебная реформа является концом демократии, лишено каких-либо оснований. Реформа, представленная министром Левиным, будет обсуждаться в Конституционном комитете — законном и правильном форуме для обсуждения».

Нетаниягу отверг предложение председателя «Гослагеря» Бени Ганца о создании совместной команды, которая сформулировала бы реформу при широком консенсусе. «Я не помню такого предложения, когда предыдущее правительство подписывало соглашение о капитуляции с «Хизбаллой»», — заявил он, вспомнив о соглашении с Ливаном.

В защиту реформы министра юстиции Ярива Левина Нетаниягу отметил: «До сих пор все выражали желание восстановить принцип разделения властей. Гидеон Саар сам сказал, что нужен баланс между властями. Это необычное явление, не имеющее аналогов в мире, ни в одной стране. Разве Израиль не был образцовой демократией? Мы укрепляем демократию, и это нужно делать ответственно, и мы это сделаем».

Как ранее писал Курсор, один из наиболее уважаемых израильских судей рассказал, что реформа Левина «задушит демократию».

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