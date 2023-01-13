Лапид ответил Нетаниягу по поводу мандата на проведение судебной реформы

21:13, Сегодня
Новости Израиля, Политика
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Фото: скриншот из Youtube

По словам лидера оппозиции, большинство общественности в Израиле, включая избирателей «Ликуда», «выступают против поспешных и деструктивных реформ».

Лидер оппозиции Яир Лапид выступает против проведения в стране анонсированной судебной реформы.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Нетаниягу, вы не получили от общественности мандата на уничтожение демократии, и большинство общественности в Израиле, включая избирателей «Ликуда», выступают против поспешных и деструктивных реформ, основанных на том факте, что вы слишком слабы, чтобы справиться с экстремистами в вашем правительстве», — заявил Лапид.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованы.

Ранее Курсор писал о том, что 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.

«Как человек, выросший на коленях Менахема Бегина, я знаю, что в Иерусалиме есть судьи. Но в Иерусалиме также есть Кнессет и правительство. Законодательная революция судебной системы снизила доверие до опасного минимума, что нанесло ущерб демократии и управлению. Люди, которых мы не выбирали, решают за нас. Пришло время действовать», — сказал Левин.

Первым шагом, который глава Минюста предлагает реализовать, станет изменение состава комиссии по отбору судей.

«Судьи не будут избирать себя сами. Это сделают трое из каждого органа власти. Вместо представителей адвокатов – два представителя общественности, назначенные министром юстиции. Также будут введены публичные слушания по кандидатурам судей в Верховный суд», — рассказал Левин.

Ранее мы информировали о том, что бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля.

Также Курсор писал, что Нетаниягу отказался обещать Левину реформы правосудия.

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