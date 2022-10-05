Нетаниягу обещает масштабное строительство поселений в Иудее и Самарии в случае своего избрания

В обращении к правым избирателям бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал поддержать массовое жилищное строительство в поселениях в Иудее и Самарии, если он вернет себе прежний руководящий пост.

Нетаниягу поставил свою подпись вместе с 30 членами его партии «Ликуд» и еще 26 политиками из ШАС, «Яадут а-Тора», Религиозной сионистской партии и «Еврейский дом» в декларации о предполагаемом строительстве поселений Движением за суверенитет.

В кампании под названием «Движение на восток» Движение за суверенитет утверждает, что лучшее решение жилищного кризиса — это строительство в Иудее и Самарии. Те, кто подписал заявление, поставили свое имя под текстом, в котором говорилось: « Недостаток цен на жилье в центре страны требует масштабного строительства в прилегающих районах Иудеи и Самарии».

Декларация касалась, в частности, маршрута между Тель-Авивом и поселением Ариэль, расположенным в глубине региона Самария.

«Строительство тысяч единиц жилья на магистрали Тель-Авив-Ариэль приведет к резкому увеличению предложения земли под строительство и значительному падению цен на жилье», — говорится в декларации.

Те, кто подписал его, обязались использовать все имеющиеся в их распоряжении парламентские инструменты для обеспечения такого строительства, в частности путем изменения правил, упрощающих выдачу разрешений на строительство поселенцам.

Нетаниягу поставил свое имя в документе в то время, когда администрация президента США Джо Байдена ужесточила свою риторику против строительства поселений.

Движение за суверенитет намерено опубликовать в ближайшем будущем более подробное исследование, в котором утверждается, что в ближайшие пять лет там может быть построено 75 000 домов. Движение, возглавляемое Иегудитом Кацовером и Надей Матар, сосредоточилось, в частности, на районах, расположенных вдоль линии до 1967 года между Хадерой и Гедерой, объясняя это тем, что именно здесь хотят жить многие граждане.

Ранее Курсор писал, что в Израиле должно строиться более 100 тысяч квартир в год. За последние десять месяцев было начато строительство более 72 тысяч квартир, однако такого прироста объемов недостаточно.

Кроме этого, Израиль продвигает план строительства еврейского квартала в Восточном Иерусалиме. Проект Гиват-Шакед, который должен включать 700 единиц жилья, подвергся критике за то, что лишает возможности застройки для арабских жителей соседнего Бейт-Сафафа.

Напомним, что Нафтали Беннет исключил 1800 единиц жилья из плана строительства в Иудее и Самарии по требованию администрации Байдена.