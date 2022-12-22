Нетаниягу обратился к Лапиду: Идите домой

Назначенный премьер-министром Биньямин Нетаниягу раскритиковал Яира Лапида.

Лидер Ликуда сделал публикацию в Twitter.

«Лапид, оставивший нас опустошенной страной в экономическом и политическом коллапсе, с Ираном, спешащим к ядерному оружию без ответа, с безудержными убийствами и насилием, проповедует следующему правительству с выдумками, не имеющими никаких оснований. Лапид – вы проиграли выборы. Идите домой», ‒ написал он.

Несколько ранее Лапид сделал в Twitter ряд заявлений о формировании нового правительства. Он обратился к гражданам «из глубокой обеспокоенности судьбой израильского общества» и заявил, что новое правительство является опасным, радикальным и безответственным, что «плохо кончится».

По его мнению, Нетаниягу не сам сформировал правительство, а на самом деле это сделали Дери, Смотрич и Бен-Гвир. Он обвинил лидера Ликуд в слабости, которая привела к «самому экстремальному правительству в истории страны».

«Мы будем бороться за верховенство права, мы будем бороться за права женщин и ЛГБТ-сообщества, мы будем бороться за ценности IDF, мы будем бороться за образование наших детей, мы будем бороться за толерантность, за еврейскую идентичность, которая не используется как оправдание дискриминации и расизма», ‒ написал Лапид.

Напоследок он призвал население ежедневно напоминать власти о наличии прав, от которых оно не будет отказываться. Он добавил, что нужно быть настроженными в отношении «опасного правительства со слабым премьер-министром, которое потеряло контроль над ним еще до того, как принял присягу».

Также стало известно, что Нетаниягу позвонил Лапиду и рассказал ему о своей телефонной беседе с президентом *россии владимиром путиным.

«Курсор» сообщал, что Лапид, Ганц и Элькин резко раскритиковали новое правительство Нетаниягу.

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