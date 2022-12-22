Лапид, Ганц и Элькин обрушились на новое правительство Нетаниягу

Премьер-министр Яир Лапид прокомментировал новое правительство Биньямина Нетаниягу, назвав его самым экстремальным за всю историю Израиля.

«Бен-Гвир и Смотрич установили самое радикальное правительство в истории страны», — сказал Лапид. Сегодня в 20:15 он проведет пресс-конференцию.

Министр финансов Авигдор Либерман также оставил комментарий в своем Twitter-аккаунте.

«Он сформировал правительство тьмы. Он продвигает государство Галахи. Ему удалось создать гендерную сегрегацию под эгидой закона. Ему удалось похоронить видение Герцля и Жаботинского. И мы должны бороться со всем этим решительно и настойчиво и обещать надежду и свет гражданам Израиля», — написал Либерман.

В интервью Channel 2 министр Зеев Элькин раскритиковал назначенного премьер-министром Нетаниягу.

«Вчера было что-то символическое, все затаили дыхание и ждали, и в последний момент Нетаниягу объявил, что связался с Герцогом. Что забавно, за четверть часа до этого Смотрич написал об этом в твиттере — Нетаниягу становится полным заложником своих партнеров», — сказал Элькин.

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