Нетаниягу обсудил с Блинкеном поддержку Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Иерусалиме с премьер-министром Биньямином Нетаниягу обсудил то, как можно противодействовать Ирану и помогать Украине.

Об итогах разговора высокопоставленное американское лицо сообщило во время совместной с главой израильского правительства пресс-конференции по результатам встречи в понедельник, 30 января.

«Мы обсудили углубление сотрудничества по противостоянию дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе и за его пределами. Подобно тому, как Иран долгое время поддерживал террористов, нападающих на израильтян и другие народы, режим (в Тегеране – ред.) сейчас поставляет беспилотники, которые *россия использует для убийства невинных мирных жителей в Украине», ‒ сказал Блинкен.

По словам госсекретаря, москва осуществляет поставки Тегерану современных видов оружия.

«Нынешние зверства со стороны россии лишь подчеркивают важность оказания поддержки Украине во всех ее потребностях – в гуманитарной, экономической и сферах безопасности», ‒ добавил Блинкен.

Ранее мы рассказывали, что в рамках своего первого визита в Израиль после смены правительства Блинкен резко осудил теракты в Иерусалиме. По его словам, «вдвойне возмутителен» выбор террористом места для атаки возле синагоги и убийство тех, кто выходил «после молитвы» в Международный день памяти жертв Холокоста.

Представитель Вашингтона осудил тех, кто устраивал празднования после этих терактов. Вместе с тем Блинкен полагает, что невозможно покончить с террором с помощью ответного насилия «возмездия» против таких же невинных граждан с другой стороны. Он добавил, что обе стороны ответственны за предотвращение “нового ужасного цикла насилия”.

Также «Курсор» сообщал, что Израиль передал Украине бронированные машины скорой помощи.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!