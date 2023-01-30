Ответственность лежит на обеих сторонах: Блинкен в Тель-Авиве высказался о терактах

По словам госсекретаря США, ответное насилие против таких же невинных граждан с другой стороны не поможет покончить с террором.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль с первым визитом после смены правительства.

Об этом сообщает Israel Info.

Отмечается, что, сойдя с трапа самолета, Блинкен произнес речь, в которой в самых резких выражениях осудил теракты в Иерусалиме. Он назвал “вдвойне возмутительным”, что террорист избрал для атаки место возле синагоги и убивал людей, “выходящих после молитвы”. Госсекретарь также отметил, что теракт был совершен в Международный день памяти жертв Холокоста.

«Нападение в субботу было не просто нападением на людей, а нападением на свободу вероисповедания. Мы самым решительным образом осуждаем его, как и нападение в субботу в Иерусалиме, в результате которого были ранены отец и сын. Мы также осуждаем всех тех, кто праздновал после этих терактов, и все теракты, в которых умирают невинные люди — не имеет значения, кто жертвы и во что они верят», — сказал Блинкен.

Вместе с тем госсекретарь США считает, что ответное насилие «возмездия» против таких же невинных граждан с другой стороны не поможет покончить с террором. По словам Блинкена, ответственность за предотвращение “нового ужасного цикла насилия” лежит на обеих сторонах.

«Призывы отомстить более невинным жертвам не являются ответом и никогда не будут оправданы. Ответственность каждого состоит в том, чтобы предпринять шаги, которые ослабят напряженность, а не разожгут ее. Необходимо работать во имя того дня, когда люди не будут чувствовать страх в своих общинах, в домах и места отправления культа. Это единственный способ остановить волну насилия. Эскалация унесла слишком много жизней израильтян и палестинцев», — подчеркнул дипломат.

Как сообщал Курсор, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Египет в начале поездки на Ближний Восток, во время которой он постарается снизить напряженность в отношениях между Израилем и Палестиной. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

Блинкен, который в понедельник и вторник отправится в Иерусалим и Рамаллу после остановки в Каире, запланировал визит, чтобы увидеть новое правое правительство Израиля. При этом поездка приобретает новую актуальность после одного из самых жестоких актов насилия за последние годы.

Также Курсор информировал о том, что 18 января с визитом в Израиль прилетел советник США по национальной безопасности Джейк Салливан.