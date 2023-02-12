Герцог обратился к израильтянам: главные тезисы

Президент страны Ицхак Герцог выступил с обращением к израильтянам.

Об этом сообщает Telegram-канал Израиль Сегодня.

«Мы находимся на грани конституционного и социального коллапса. В таких крайних случаях, как некоторые из моих предшественников, я не стану стоять в стороне», — сказал Герцог в начале своей речи.

Далее президент отметил, что все положения предложенной судебной реформы вызывают глубокую обеспокоенность по поводу демократических основ Государства Израиль. При этом поступающая ему информация свидетельствует о том, что «наши враги радуются расколу в стране».

Как выход из сложившейся ситуации Герцог предлагает следующие принципы:

1. Основной закон будет регулировать обычные законы и основные законы и отношения между ветвями власти.

2. Не будет судебного пересмотра основных законов. Обычные законы могут быть отменены «квалифицированным большинством».

3. Будет вето БАГАЦа.

4. Количество судей будет увеличено. Состав комиссии по отбору судей будет отражать равенство властей по формуле: 3-3-3 для органов власти и еще два представителя общественности должны быть согласованы министром юстиции и президентом.

5. Значение принципа разумности будет преуменьшено.

Также отмечается, что Герцог обратился к правящей коалицией с просьбой не выносить на голосование в первом чтении Закон о судебной реформе.

До этого Курсор информировал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Ранее Курсор писал о том, что 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.

Также мы информировали о том, что бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля.

Кроме того, Курсор писал, что Нетаниягу отказался обещать Левину реформы правосудия.