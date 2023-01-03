Нетаниягу обвинил правительство Лапида в бездействии

«Наше правительство другое — и оно будет действовать по-другому», — заявил премьер-министр Нетаниягу.

На заседании правительства во вторник премьер-министр Биньямин Нетаниягу подверг критике предыдущее правительство.

В ходе специального заседания министры утвердили состав министерского комитета по делам национальной безопасности и комитета службы общей безопасности.

Премьер-министр выступил в начале заседания и обвинил правительство Лапида в том, что оно «не объединилось вокруг какой-либо национальной цели». Также он поднял тему Ирана и мира с арабскими странами, который он намеревается возглавить.

«У уходящего правительства была только одна цель — предотвратить нападение Ирана. Больше ничего», — заявил Нетаниягу.

Он считает, что все тянули в разные стороны, а страна в итоге стояла на месте.»В результате полного бездействия предыдущего правительства во многих сферах: в безопасности, управлении, экономике и содействии миру, накопилось множество проблем».

«Наше правительство другое — и оно будет действовать по-другому. Мы объединены четкими национальными целями, и мы будем работать вместе для их реализации, чего мы не делали много лет в Государстве Израиль. Мы едины прежде всего в вопросе безопасности. Мы будем мощно и открыто действовать на международном уровне против возврата к ядерному соглашению — не только в переговорах с лидерами за закрытыми дверями, но и мощно и открыто перед мировой общественностью».

При этом Нетаниягу никак не прокомментировал и даже не упомянул скандальное восхождение Бен-Гвира на Храмовую гору, которое осудили не только многие политики, но и США.

Ранее Курсор писал, что в правительстве назвали новых заместителей министров.

Также сообщалось про мирные соглашения с арабскими странами: Нетаниягу выступил с важным заявлением.