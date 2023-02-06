Нетаниягу остановил снос жилого здания в Восточном Иерусалиме — СМИ

Премьер-министр вмешался, чтобы отложить снос здания, в котором проживает 100 человек, после того, как Бен-Гвир приказал его снести.

Офис премьер-министра Биньямина Нетаниягу вмешался, чтобы отсрочить снос незаконной постройки, в которой проживает около 100 человек, в арабском районе восточного Иерусалима.

Об этом информирует Israel National News.

Отмечается, что строение в районе Вади Кадум в Иерусалиме должно было быть снесено во вторник по приказу министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Точная дата, когда здание будет снесено, не сообщается.

Как известно, накануне полиция готовилась к сносу строения, которое планировалось снести годами. Снос до сих пор не проводился, в том числе из-за иностранного давления. Силовики предупреждают, что проведение сноса в и без того напряженное время может привести к всплеску насилия в столице.

После резни в синагоге в районе Неве-Яаков в Иерусалиме в прошлом месяце министр национальной безопасности Бен-Гвир отдал распоряжение ускорить снос незаконных построек в городе, не связанных с террористическими актами. На данный момент семь из 14 построек, которые Бен-Гвир приказал разрушить, были снесены. В прошлый вторник арабская молодежь из района Джабель Мукабер заблокировала въезд в этот район.

Как сообщал Курсор, в конце января в Иерусалиме приступили к сносу незаконных арабских построек, что является реакцией на волну террора в стране. Пока речь идет про 14 строений в Восточном Иерусалиме, чей статус был определен давно.

Снос инициировал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Сам процесс сноса ведут работники муниципалитета и Земельного управления под охраной сил полиции.

Также Курсор писал о том, что государство в девятый раз попросило суд отсрочить выполнение судебного постановления о сносе незаконной арабской деревни Хан эль-Ахмар.