Нетаниягу осудил выступление Лапида в ООН и заявил, что тот «ставит под угрозу» будущее Израиля

По словам лидера оппозиции, Лапид «ставит под угрозу» будущее Израиля, возобновляя обсуждение палестинской государственности, а также «возвращает палестинцев на передний план мировой арены и загоняет Израиль прямо в палестинскую яму».

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Нетаниягу заявил это после того, как Лапид поддержал решение о создании двух государств на Генеральной Ассамблее ООН. Бывший премьер-министр утверждает, что палестинское государство будет угрожать безопасности Израиля, а также считает, что Лапид «собирается дать им террористическое государство в самом сердце страны, государство, которое будет угрожать всем нам».

Схожее мнение высказал лидер религиозного сионизма Бецалель Смотрич, сказав, что премьер-министр стремится к разделу земли, передаче территорий и изгнанию десятков тысяч евреев из их домов». По его мнению, это «позорная капитуляция перед терроризмом».

Ультраправый политик добавил, что из-за обсуждения палестинского государства и «вселения надежды в паруса палестинского национализма» террористические атаки против израильтян увеличатся.

«Мы снова столкнемся со взрывами автобусов и террором по всей стране», — предупреждает Смотрич.

Также «Курсор» сообщал, что Лапид резко раскритиковал Нетаниягу и обвинил его в «ужасной безответственности».