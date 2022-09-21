Ужасно безответственно: Лапид резко раскритиковал Нетаниягу

В США во время общения с журналистами премьер-министр Яир Лапид негативно высказался в адрес Биньямина Нетанияну, который обвинил его в уступке «Хизбалле» из-за спорных газовых месторождений.

По словам Лапида, он смотрел видео, опубликованное лидером оппозиции по этой теме.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Это ужасно безответственно на национальном уровне. Премьер-министр находится в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН. В Америке проходят сложные переговоры. Он не знает подробностей, потому что не получил обновления безопасности. Это наносит ущерб переговорам Израиля и наносит ущерб нашей безопасности, дипломатическим и экономическим интересам. Это не то, о чем глава оппозиции должен снимать видео для кампании. Я был главой оппозиции и в подобных ситуациях вел себя совсем по-другому», – заявил премьер-министр.

Отметим, что Нетаниягу опубликовал короткий ролик, в котором заявил, что «Лапид полностью сдался перед лицом угроз Насраллы», а также обвинил его в задержке добычи газа на месторождении Кариш и в намерении передать Ливану месторождение стоимостью в миллиарды долларов.

Помимо этого, Лапид поделился информацией касаемо переговоров с Ливаном при посредничестве США.

«Сегодня утром мы сидели с командами США, они отправились к ливанцам, все ведется так же, как ведутся любые переговоры. У нас очень сложные, продвинутые переговоры. Я дал нашим переговорным группам очень четкие параметры, где находятся наши потребности в области безопасности, дипломатии и экономики, в координации с министром обороны. Если мы получим это при защите этих параметров – хорошо. Если нет, то Израиль силен и знает, как себя защитить. Я продолжаю использовать фразу «осторожный оптимизм», – добавил он.

Ранее бывший контр-адмирал рассказал, как сделка по морской границе будет выгодна и Израилю, и Ливану.

Также «Курсор» сообщал, что Лапид встретился с Эрдоганом.

Помимо этого, в Ликуд прокомментировали слухи о том, что Нетаниягу выступит посредником между рф и Украиной.