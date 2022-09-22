Позорная капитуляция перед терроризмом: Смотрич раскритиковал речь Лапида в ООН

Лидер религиозного сионизма Бецалель Смотрич осудил то, что премьер-министр Яир Лапид поддержал решение о создании двух государств на Генеральной Ассамблее ООН.

По словам ультраправого политика, Лапид «стремится к разделу земли, передаче территорий и изгнанию десятков тысяч евреев из их домов». Он добавил, что это «позорная капитуляция перед терроризмом».

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Смотрич утверждает, что обсуждение палестинского государства и «вселение надежды в паруса палестинского национализма» приведут к увеличению террористических атак против израильтян.

«Мы снова столкнемся со взрывами автобусов и террором по всей стране», — предупреждает Смотрич.

Ранее Смотрич заявил, что «мы возьмемся за руки в следующем правительстве и сделаем революцию«.

Также «Курсор» сообщал, что Лапид резко раскритиковал Нетаниягу.