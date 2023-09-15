Стали известны дата и место встречи Нетаниягу с Байденом

Президент США планирует обсудить с премьер-министром Израиля демократические ценности и способы борьбы с иранской угрозой.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретится с президентом США Джо Байденом в среду, 20 сентября.

Эту информацию подтвердил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, встреча двух лидеров состоится в Нью-Йорке. На повестке дня будут демократические ценности, объединяющие США и Израиль. Салливан уточнил, что Байден также будет говорить с Нетаниягу о «видении более интегрированного и процветающего региона», а также о способах борьбы с иранской угрозой.

Как сообщал Курсор, президент США Джо Байден присоединился к поздравлениям мировых лидеров еврейским общинам в честь Рош ха-Шана.

Он напомнил, что сегодня вечером на закате еврейские общины в США и во всем мире будут праздновать Рош ха-Шана – Судный день, годовщину сотворения мира и начало Нового еврейского года.

"Когда еврейские семьи собираются за столом, а яблоки радостно макают в мед, это напоминает нам, что никогда не поздно измениться и начать все сначала. Наши действия способны изменить баланс нашей судьбы, нашей нации и нашего мира", - отметил американский лидер.

Также мы писали о том, что президент США Джо Байден провел традиционный ежегодный телефонный разговор с ведущими раввинами США и лидерами еврейской общины своей страны. В разговоре с ними он упомянул о том, что антисемитизм «поднялся до рекордного уровня», поскольку последние несколько лет у него для этого были все условия.