Нетаниягу отказался от встречи с Лапидом: в чем причина

В «Ликуде» называют поведение Лапида недемократичным и настаивают на том, чтобы соглашение с Ливаном было передано на утверждение в Кнессет.

Бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу отказывается присутствовать на встрече с переходным премьер-министром Яиром Лапидом по поводу соглашения о морской границе с Ливаном.

Об этом в воскресенье, 16 октября, со ссылкой на заявление партии «Ликуд» сообщает Kikar.

В частности, в политсиле считают, что «поведение Лапида недемократично», и настаивают на том, чтобы соглашение было передано на утверждение в Кнессет.

«С одной стороны, Лапид отказывается принести свое соглашение о капитуляции Насралле в Кнессет для утверждения на том основании, что он не любит оппозицию, а с другой стороны, он приглашает оппозицию на традиционный брифинг постфактум», — говорится в заявлении «Ликуд».

Как сообщал Курсор, на днях президент Ливана Мишель Аун официально объявил в своем обращении к нации, что Ливан принимает соглашение о морской границе с Израилем, которое было достигнуто при посредничестве США.

«Мы согласны принять окончательную формулу, представленную американским посредником, до тех пор, пока необходимые тексты не будут подписаны американской и израильской сторонами», – сказал ливанский лидер.

Как позже информировал Курсор, лидер оппозиции Беньямин Нетаниягу сделал заявление, в котором раскритиковал Яира Лапида на фоне жестоких беспорядков в столице и волне палестинского терроризма в Иудее и Самарии.

«Когда вы сдаетесь терроризму, вы получаете терроризм. Когда терроризм встречается со слабостью и ленью – он только усиливается. Когда вы сдаетесь Насралле в Ливане, вы получите беспорядки в Иерусалиме», – заявил Нетаниягу.