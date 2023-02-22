Нетаниягу отказывается защищать назначение Бен-Гвира в суде — СМИ

Премьер-министр Биньямин Нетаниягув течение нескольких недель отказывался представить ответ на петиции против назначения Итамара Бен-Гвира министром национальной обороны, сообщает Kan News, пишет INN.

В результате отказа Нетаниягу сообщить позицию государства по поводу назначения Бен-Гвира генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара подала пятый запрос об отсрочке представления государством ответа на петиции.

Петиции направлены на отстранение Бен-Гвира от должности министра из-за его предыдущего осуждения за подстрекательство к расизму в 2007 году, а также из-за того, что ему много раз предъявлялись обвинения, но он не был осужден. По словам Бен-Гвира, ему 53 раза предъявлялись обвинения, хотя подавляющее большинство дел против него было отклонено судом.

До сих пор Нетанияг не спешил защищать назначение и реагировать на него, в отличие от его четкого ответа на петиции против назначения председателя ШАС Арье Дери министром внутренних дел и финансов. Бахарав-Миара несколько раз встречалась с Нетаниягу по этому вопросу и не получила от него четкой позиции.

В прошлом месяце БАГАЦ постановил, что председатель ШАС Арье Дери был отстранен от должности министра из-за его собственных прошлых судимостей. В отличие от Бен-Гвира, последнее осуждение Дери за налоговые правонарушения произошло в феврале 2022 года. Кроме того, Верховный суд установил, что сделка Дери о признании вины в этом деле требовала от него ухода из политики.

Нетаниягу уволил Дери с министерских постов несколько дней спустя, хотя он сказал, что это было «с тяжелым сердцем», и осудил решение суда как «игнорирование воли народа», выраженное на выборах в Кнессет в ноябре 2022 года.

СМИ пишут, что Нетаниягу защищал назначение Бен-Гвира не так, как защищал Дери. В декабре 2022 года генпрокурор призвала Верховный суд отклонить первые петиции против назначения Бен-Гвира на том основании, что петиции были «преждевременными», поскольку министры правительства еще не были назначены.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу проводит кампанию против силовых структур Бен-Гвира в Восточном Иерусалиме – СМИ. Глава правительства мог вмешаться в деятельность лидера «Оцма Иегудит».

Курсор также сообщал, что глава ШАБАКа выступил с серьезным предупреждением в адрес Бен-Гвира: в СМИ выразили удивление. Глава ШАБАКа предупредил Бен-Гвира, что он подстрекает к насилию в Восточном Иерусалиме.