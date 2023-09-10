Нетаниягу отреагировал на крупный инфрастуктурный проект на Ближнем Востоке, анонсированный Байденом

Премьер-министр заявил, что это величайший проект сотрудничества в нашей истории.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вчера вечером в субботу назвал «важным событием» объявленный при поддержке США план по строительству железнодорожного и морского коридора, связывающего Индию с Ближним Востоком, Израилем и Европой.

Коридор представляет собой амбициозный проект, направленный на содействие экономическому росту и политическому сотрудничеству, который поможет стимулировать торговлю, транспортировку энергетических ресурсов и улучшить цифровую связь.

Нетаниягу назвал эту инициативу «проектом сотрудничества, который является величайшим в нашей истории» и который «переводит нас в новую эру региональной и глобальной интеграции и сотрудничества, беспрецедентную и уникальную по своим масштабам».

В видеообращении Нетаниягу заявил, что новый коридор «приведет к осуществлению многолетней концепции, которая изменит лицо Ближнего Востока и Израиля».

«Наша страна Израиль станет центральным узлом в этом экономическом коридоре, наши железные дороги и наши порты откроют новые ворота из Индии через Ближний Восток в Европу и обратно», — сказал премьер.

Он поблагодарил Байдена и его администрацию «за огромные усилия, которые привели нас к этому историческому анонсу».

И он пообещал, что Израиль «соберет все свои возможности, весь свой опыт, проявив полную динамику и приверженность… чтобы воплотить эту мечту в реальность».

Курсор писал, что Байден анонсировал крупный инфраструктурный проект, который затронет Израиль.