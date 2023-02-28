Нетаниягу отреагировал на отставку двух министров

В Израиле создано сильное правое правительство, и «оно доживет до конца своих дней».

Об этом в комментарии в связи с заявлением об отставке министра Иерусалима и традиций Меира Поруша заявил премьер Биньямин Нетаниягу, информирует Kikrar.

Ранее Курсор писал о том, что министр Иерусалима и традиций Меир Поруш во вторник, 28 февраля, проинформировал Биньямина Нетаниягу о своем уходе с поста. По словам Поруша, кабинет Нетаниягу нарушил коалиционное соглашение, рекомендации следственного комитета и решения правительства. И все это с учетом того, что Поруш видел в этом одну из главных причин прихода в правительство.

Как сообщал Курсор, накануне представитель ультраконсервативной партии «Ноам» Ави Маоз сообщил о намерении покинуть пост заместителя министра в канцелярии премьер-министра. По словам Маоза, на данный момент не исполняется коалиционное соглашение, подписанное с ним.

«Видимо это решение связано с проведенным в правительстве бюджетом. Маоз также заявил, что он продолжит поддерживать правительство», — пишет СМИ.

«Как вы знаете, я пытался в течение последних двух месяцев, с момента формирования правительства, реализовать договоренности между нами, создавая сотрудничество с членами министерств, … которые призваны изменить наши фундаментальные представления о народе Израиля и еврейской семье», — написал Маоз.

До этого левая партия «Авода» и левоцентристская «Еш Атид» обдумывают массовые отставки из Кнессета в знак протеста против принятия правительственного плана судебной реформы и в надежде сорвать завершение законодательного процесса.

После голосования в Кнессете в поддержку двух ключевых мер плана судебной реформы появилась информация о том, что партия «Еш Атид» в настоящее время рассматривает вопрос о прекращении своего представительства в Кнессете посредством массовой отставки.