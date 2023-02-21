Депутаты от оппозиции планируют массово сложить полномочия — СМИ

В «Аводе»и «Еш Атид» не исключают массовой отставки в знак протеста против принятия правительственного плана судебной реформы.

Левая партия «Авода» и левоцентристская «Еш Атид» обдумывают массовые отставки из Кнессета в знак протеста против принятия правительственного плана судебной реформы и в надежде сорвать завершение законодательного процесса.

Об этом информирует Kanal7.

Отмечается, что после голосования в Кнессете в поддержку двух ключевых мер плана судебной реформы появилась информация о том, что партия «Еш Атид» в настоящее время рассматривает вопрос о прекращении своего представительства в Кнессете посредством массовой отставки.

Депутат Кнессета Элазар Штерн («Еш Атид») подтвердил, что партия действительно рассматривает такой вариант.

Штерн сказал, что «Еш Атид» рассматривает возможность скоординированной массовой отставки всех законодателей из оппозиции.

Депутат Кнессета Деби Битон «(Еш Атид») сообщила, что партия еще не приняла решение по плану массовой отставки.

«Массовая отставка оппозиции? Это обсуждалось. Вопрос еще рассматривается», — сообщила парламентарий.

Депутат Кнессета Эфрат Райтен-Маром («Авода») позже подтвердила, что ее партия рассматривает возможность массового выхода из Кнессета.

«Мы в «Аводе» знакомы с этой идеей, и ни один вариант не исключается», — отметила депутат.

Как известно, накануне Кнессет принял в первом чтении законопроект, который составляет значительную часть спорной судебной реформы.

Как сообщал Курсор, президент Ицхак Герцог заявил, что в стране царит чувство «траура».

«Это очень трудное утро; есть чувство траура, нет чувства праздника. Есть чувство грусти, потому что многие граждане из всех слоев израильского общества, многие люди, которые голосовали за эту коалицию… беспокоятся о единстве нации», — сказал Герцог.

Герцог отметил, что разочарован тем, что его призывы к переговорам не были услышаны, но сказал, что переговоры по-прежнему срочно необходимы.

Ранее Курсор писал о том, что Нетаниягу обвинил лидеров протеста против судебной реформы в попрании демократии.