Первый ушел: Маоз написал заявление об отставке

В письме Нетаниягу Маоз сказал, что удивлен отсутствием «реального намерения поддерживать коалиционное соглашение о поддержке еврейских ценностей».

Представитель ультраконсервативной партии «Ноам» Ави Маоз сообщил о намерении покинуть пост заместителя министра в канцелярии премьер-министра.

Об этом сообщает Telegram-канал Израиль Сегодня.

По словам Маоза, на данный момент не исполняется коалиционное соглашение, подписанное с ним.

«Видимо это решение связано с проведенным в правительстве бюджетом. Маоз также заявил, что он продолжит поддерживать правительство», — пишет СМИ.

«Как вы знаете, я пытался в течение последних двух месяцев, с момента формирования правительства, реализовать договоренности между нами, создавая сотрудничество с членами министерств, … которые призваны изменить наши фундаментальные представления о народе Израиля и еврейской семье», — написал Маоз.

Как сообщал Курсор, левая партия «Авода» и левоцентристская «Еш Атид» обдумывают массовые отставки из Кнессета в знак протеста против принятия правительственного плана судебной реформы и в надежде сорвать завершение законодательного процесса.

После голосования в Кнессете в поддержку двух ключевых мер плана судебной реформы появилась информация о том, что партия «Еш Атид» в настоящее время рассматривает вопрос о прекращении своего представительства в Кнессете посредством массовой отставки.

Как известно, накануне Кнессет принял в первом чтении законопроект, который составляет значительную часть спорной судебной реформы.

До этого Курсор информировал о том, что президент Ицхак Герцог заявил, что в стране царит чувство «траура».

«Это очень трудное утро; есть чувство траура, нет чувства праздника. Есть чувство грусти, потому что многие граждане из всех слоев израильского общества, многие люди, которые голосовали за эту коалицию… беспокоятся о единстве нации», — сказал Герцог.

Герцог отметил, что разочарован тем, что его призывы к переговорам не были услышаны, но сказал, что переговоры по-прежнему срочно необходимы.

Ранее Курсор писал о том, что Нетаниягу обвинил лидеров протеста против судебной реформы в попрании демократии.