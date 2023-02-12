Нетаниягу отреагировал на резонансное заявление Готлиб о теракте в Иерусалиме

Премьер-министр Нетаниягу отверг слова депутата Тали Готлиб в адрес председателя Верховного суда. «В нападении виноват палестинский террорист и никто другой», — сказал Нетаниягу.

Напомним, что депутат Кнессета Тали Готлиб опубликовала скандальный твит, обвинив председателя Верховного суда в теракте в Иерусалиме.

Тем временем министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху заявил сегодня, что не осуждает слова депутата Готлиба и считает, что председатель Верховного суда несет косвенную ответственность за террористическую волну.

Отметим также, что депутат Кнессета Пнина Тамно-Шата осудила сегодня слова депутата Тали Готлиб: «Тали Готлиб занимается подстрекательством. Не все позволено депутатам Кнессета, и никакой неприкосновенности у нее не будет после того, что она пишет. Я надеюсь, что председатель Верховного суда и ее семья подадут на нее заявление в полицию. Если нет, я сделаю это».

Бывший министр Гидеон Саар также высказался, напав на правительство Нетаниягу в Твиттере после высказываний Тали Готлиб.

«Правительство, не способное обеспечить безопасность, каждый день бьет новые рекорды диких и постыдных подстрекательств в сочетании с отказом от ответственности. На вашей страже — ракетный обстрел из Газы и вы основательно подорвали чувство безопасности в Иерусалиме. Все это — всего за полтора месяца. Чемпионы подстрекательства. Ни от подстрекательства, ни от провала не очистишься».

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