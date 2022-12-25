Нетаниягу отрекся от некоторых коалиционных обязательств по дискриминации — СМИ

Поправки, легализующие дискриминацию, включены в коалиционное соглашение между “Ликудом” и “Религиозным сионизмом”.

Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу осудил слова коллег по коалиции из «Религиозного сионизма» относительно планов будущего правительства по легализации нескольких видов дискриминации граждан.

Об этом пишет Israel Info.

Издание напоминает, что депутат от «Религиозного сионизма» Орит Струк в эфире радиостанции «Кан Решет Бет» заявила, что “законы государства выражают этический код Галахи» и потому закон о запрете дискриминации следует изменить в трех статьях.

По словам парламентария, во-первых, необходимо узаконить гендерную сегрегацию, во вторых — разрешить строить кварталы исключительно для религиозных и, наконец, дать людям свободу отказываться от определенных действий, противоречащих их религиозным взглядам. В частности, врача нельзя заставлять обслуживать пациентов, если это противоречит его религиозным взглядам.

В свою очередь еще один представитель «Религиозного сионизма», Симха Ротман, считает, что религиозный владелец гостиницы имеет право не сдавать номера однополым парам.

В ответ на это Нетаниягу заявил, что для него и других представителей «Ликуда» “неприемлемы слова депутата Струк”. Заявление Ротмана он не комментировал.

«Будущий премьер-министр вновь заверил, что не допустит дискриминации секс-меньшинств “и любых граждан Израиля” — по словам Нетаниягу, его партия это “гарантирует”, хотя поправки, легализующие дискриминацию, включены в коалиционное соглашение между “Ликудом” и “Религиозным сионизмом”, — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, накануне депутат Кнессета Давид Битан («Ликуд») прокомментировал пункт об аннексии Иудеи и Самарии. Как известно, соответствующая позиция включена в коалиционные соглашения между «Ликудом» и «Религиозным сионизмом».

«Есть пункты, которые были записаны для того, чтобы быть записанными, но они не будут выполнены. Очевидно, что это будет не при Байдене», — сказал Битан.

Ранее Курсор писал, что появились детали коалиционных соглашений нового правительства.