Депутат от Ликуда: Не все коалиционные договоренности будут соблюдены

По словам Давида Битана, «есть пункты, которые были записаны для того, чтобы быть записанными».

Депутат Кнессета Давид Битан («Ликуд») в интервью радиостанции «Кан решет бет» прокомментировал пункт об аннексии Иудеи и Самарии.

Об этом сообщает портал Детали.

Как известно, соответствующая позиция включена в коалиционные соглашения между «Ликудом» и «Религиозным сионизмом».

«Есть пункты, которые были записаны для того, чтобы быть записанными, но они не будут выполнены. Очевидно, что это будет не при Байдене», — сказал Битан.

По словам парламентария, в соответствии с «существующей практикой в Израиле часть строительства в Иудее и Самарии ведется по согласованию с Соединенными Штатами, и Смотрич не сможет это изменить».

Что касается пункта коалиционного соглашения о содействии аннексии, Битан сказал, что «это должно быть написано только для избирателей».

Как сообщал Курсор, стало известно о еще одном пункте коалиционного соглашения между «Ликудом» и «Оцма Иегудит». Итамар Бен-Гвир намерен реализовать предвыборное обещание — добиться введения смертной казни для террористов.

Соответствующий закон должен быть утвержден до принятия бюджета на 2023 год. Если эта инициатива будет принята, то к высшей мере наказания можно будет приговорить за убийство в результате террористического акта.

Ранее Курсор писал, что появились детали коалиционных соглашений нового правительства. Новое правительство отменит многие подписные меры уходящего правительства.

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