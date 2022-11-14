Нетаниягу ответил Дери на требование портфеля министра обороны

В понедельник, 14 ноября, Биниямин Нетаниягу провел ​​длительную встречу с председателем партии ШАС Арье Дери, пытаясь убедить его отказаться от портфеля министра финансов и, вместо этого, занять пост министра обороны. Пока Дери не дал окончательного ответа.

Об этом сообщает Kanal7.

Отмечается, что источники, близкие к Смотричу, утверждают, что тот предпочтет «финансовый портфель» главенству в Министерстве обороны. В настоящее время между Смотричем и Нетаниягу существует конфликт, вылившийся во взаимный отказ от встреч.

Как ожидается, завтра, перед заседанием своей партии Смотрич выступит с заявлением для СМИ – впервые после выборов.

Другая фракция, с которой у Нетаниягу есть проблемы, – это «Яадут ха-Тора», утверждающая, что премьер-министр дал им много обещаний, а теперь «тянет время».

«Из-за этих конфликтов процесс формирования правительства займет больше времени, чем планировалось первоначало самим Нетаниягу, и возможно, новое правительство не будет приведено к присяге уже на этой неделе», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, партии «Ликуд» не удастся сформировать новое правительство на будущей неделе. Такое мнение на днях высказали источники в «Религиозном сионизме» и ультраортодоксальных партиях.

Ранее Курсор информировал о том, что депутаты партии Ганца рассказали, почему партия никого не рекомендует на пост премьер-министра.