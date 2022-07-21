Нетаниягу озвучил свою версию причины трагедии на горе Мерон

Лидер оппозиции, который был премьер-министром во время трагедии 2021 года, в результате которой погибли 45 человек, сообщил комиссии, что он не участвовал в планировании мероприятия.

Бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу дал показания перед государственной комиссией по расследованию прошлогодней трагедии на горе Мерон.

Он заявил комиссии, что не знал о критических проблемах безопасности на ежегодном мероприятии.

Инцидент в апреле 2021 года на религиозном празднике на севере Израиля стал самой смертоносной гражданской катастрофой в истории страны. Около 100 000 верующих, в основном ультраортодоксальные евреи, посетили торжества, несмотря на давние предупреждения о безопасности этого места.

В многочисленных сообщениях СМИ говорилось, что Нетаниягу, который в то время был премьер-министром, находился под давлением ультраортодоксальных политических союзников. Они настаивали на том, чтобы им одобрили мероприятие без ограничений по посещаемости, несмотря на давние опасения полиции по поводу безопасности скопления людей.

В то время правила пандемии COVID-19 ограничивали собрания на открытом воздухе до 100 человек, а это означало, что мероприятие на горе Мерон требовало специальных утвержденных правительством правил, позволяющих увеличить посещаемость.

Однако Нетаниягу не участвовал в обсуждениях между министерствами по этому вопросу, не созывал кабинет министров для утверждения правил и в конечном итоге не подписывал их, согласно сообщениям телесети Kan.

В результате паломничество продолжилось без утверждения правил или официального решения правительства, разрешающего исключение из правил COVID.

Глава комиссии зачитала сегодня письма, авторы которых предупреждали Нетаниягу о возможной катастрофе. В ответ на них Нетаниягу заявил, что не все письма доходят до него, потому что их «фильтрует канцелярия». Он также сказал: «Мы все эксперты в ретроспективе. Если бы я мог вернуться в прошлое, я бы действовал по-другому».

«Я не знал, что существует критическая проблема с безопасностью», — заявил Нетаниягу. Он сказал, что каждый год в течение десяти лет, пока он находился у власти, сотни тысяч людей собирались на горе Мерон, чтобы отпраздновать паломничество Лаг ба-Омер.

Нетаниягу отметил, что многие события в Израиле связаны с массовыми собраниями и что премьер-министр вмешивается только в том случае, если есть особые угрозы безопасности или здоровью людей.

По его словам, надзор за мероприятием был обязанностью Министерства по делам религий, а не канцелярии премьер-министра. Нетаниягу сказал, что он рассматривал только вопросы касаемо COVID-19, а не мер безопасности.

Вместе с тем Нетаниягу заявил, что он уделял достаточно вниманию мероприятию на горе Мерон, занимаясь общими процедурными вопросами. «Есть механизм, который определяет, кто и что должен делать. Насколько мне известно, я единственный премьер, который когда-либо занимался этим», — сказал он.