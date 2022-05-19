Полиция и организаторы паломничества на Мероне опубликовали официальное заявление

В заявлении сказано, что из-за преднамеренного саботажа и повреждения системы безопасности на территории комплекса могилы раби Шимона бар Йохая группой радикалов и невозможности обеспечивать правила безопасности, было принято решение об остановке транспорта с паломниками в сторону горы и празднования в целом. Это не касается тех, кто уже находится на стоянках, близких к горе Мерон.
Об этом сообщает телеграм-канал Люди в черном.
Также они заявили, что теперь под вопросом проведение мероприятия памяти жертв прошлогодней трагедии.
На Мероне вновь беспорядки, полиция старается наладить ситуацию. Правоохранительные органы проводят задержания.
Также на горе работают волонтеры, которые стараются восстановить порядок.
Курсор писал ранее, что ситуация на Мероне выходит из-под контроля. Полиция убрала блокпосты на входе в комплекс могилы раби Шимона Бар Йохая из-за чего там сразу же собралась большая толпа.
Также сообщалось, что в сети опубликовали уникальные архивные кадры празднования Лаг ба-Омер на Мероне в 50-х годах. Судя по этим редким архивным кадрам, взятым из фонда Спилберга и Еврейского университета Иерусалима, в те годы Лаг ба-Омер праздновали не менее широко и массово, чем в наше время.