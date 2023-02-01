Нетаниягу озвучил цели на свой шестой срок

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу рассказал о том, что он собирается сделать в качестве главы правительства во время своего шестого срока.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, который в конце декабря 2022 года начал свой шестой срок пребывания в должности, сказал, что у него есть «три первоочередные цели» на время его пребывания в должности.

Об этом Нетаниягу сказал в интервью корреспонденту CNN Джейку Тапперу.

«Одна состоит в том, чтобы помешать ядерным амбициям Ирана; во-вторых, резкое расширение мира, чтобы положить конец арабо-израильскому конфликту, что приведет к прекращению израильско-палестинского конфликта, а в-третьих, дальнейшее развитие невероятной экономики Израиля», — заявил политик.

Нетаниягу в очередной раз пообещал сделать все, что «в моей власти как премьер-министра Израиля, чтобы не допустить, чтобы Иран получил ядерный арсенал, который явно направлен на наше уничтожение».

«Я контролирую правительство и несу ответственность за его политику, и эта политика разумна и ответственна, и она остается таковой», — добавил Нетаниягу.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу снова направится за границу: что известно о планах премьер-министра. Нетаниягу встретится с Макроном в Париже.

Курсор также сообщал, что Нетаниягу встретился с Блинкеном: главные месседжи. Премьер-министр заверил госсекретаря, что Израиль и США были и есть «двумя сильными демократиями».