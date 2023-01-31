Нетаниягу снова направится за границу: что известно о планах премьер-министра

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен вылететь в Париж в четверг и остаться во Франции до вечера субботы, сообщил его офис поздно вечером в понедельник. Его визит состоится на фоне эскалации напряженности в отношениях с палестинцами и Ираном.

Ожидается, что в ходе визита премьер-министр встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Это будет вторая официальная поездка Нетаниягу за границу в качестве премьер-министра с момента его возвращения в должность после недавней встречи с королем Иордании Абдаллой II в Аммане.

Помимо новости о встрече с Макроном, в заявлении канцелярии нет никаких других подробностей о маршруте поездки Нетаниягу на выходные.

В понедельник Макрон позвонил Нетаниягу, чтобы выразить соболезнования в связи со смертельным террористическим актом в Иерусалиме в пятницу, в результате которого семь израильтян погибли и трое получили ранения.

Он призвал израильтян и палестинцев не «подпитывать спираль насилия» и «выразил готовность внести свой вклад в возобновление диалога между палестинцами и израильтянами», говорится в заявлении Елисейского дворца.

Президент Франции также выразил соболезнования Израилю и семьям жертв пятничного террористического акта, который он назвал «презренным нападением». Это самый смертоносный теракт в Израиле за более чем десятилетие.

Во время телефонного разговора с Нетаниягу Макрон также «выразил полную солидарность Франции с Израилем в его борьбе с терроризмом» и повторил «непоколебимую приверженность Франции безопасности Израиля», говорится во дворце.

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