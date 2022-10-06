Нетаниягу показал видео после выписки из больницы

Бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу был выписан сегодня утром из медицинского центра Шааре Цедек после того, как все результаты проведенных им анализов оказались полностью нормальными.
Нетаниягу вернулся к полной активности и уже отправляется на утреннюю пробежку.
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Офис председателя «Ликуда» заявил, что Нетаниягу благодарен персоналу медицинского центра Шаарей Цедек за их работу.
Ранее Курсор писал, что в среду, 5 октября, глава Ликуда во время молитвы в своей синагоге в Иерусалиме неожиданно почувствовал боль в груди.