Нетаниягу госпитализировали: что с ним случилось

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу во время молитвы в своей синагоге в Иерусалиме неожиданно почувствовал боль в груди. Ситуацию уже прокомментировал Лапид.

Из-за ухудшения состояния главы Ликуда пришлось обращаться к медикам, которые доставили его на «скорой» в больницу Шаарей Цедек в Иерусалиме.

Об этом сообщает Israel National News.

«Нетаниягу почувствовал себя плохо в синагоге во время заключительной молитвы. Он прошел серию тестов, которые оказались в норме, и теперь он чувствует себя хорошо. Во избежание сомнений, бывший премьер-министр Нетаниягу намерен самостоятельно явиться в больницу для проведения обследования и полного восстановления. Только здоровья», – заявили в офисе лидера оппозиции.

Также об этом уже высказался премьер-министр Израиля Яир Лапид.

«Я желаю Биньямину Нетаниягу скорейшего и полного выздоровления. Только здоровья», – сказал он.

Ранее мы рассказывали, что Нетаниягу во время обращения к правым избирателям пообещал, что он поддержит массовое жилищное строительство в поселениях в Иудее и Самарии, если вновь станет премьер-министром Израиля. Он вместе с 30 членами партии Ликуд и еще 26 политиками из ШАС, «Яадут а-Тора», Религиозной сионистской партии и «Еврейский дом» подписал декларацию, которая предполагает постройку поселений Движением за суверенитет.

Также «Курсор» сообщал, что в США произошел скандал из-за того, что сотрудники школы Сан-Диего похвалили нацистского лидера Адольфа Гитлера.

Помимо этого, во время Йом-Кипур солдаты ЦАХАЛа и ШАБАК задержали террориста по подозрению в причастности к обстрелу израильского автобуса и такси в Иудее и Самарии. Силы правопорядка сперва окружили дом, после чего началась перестрелка, во время которой ранение получил брат террориста.