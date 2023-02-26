Нетаниягу пообещал, что заморозки строительства поселений не будет

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что строительство поселений не будет заморожено, несмотря на заявления израильских официальных лиц на саммите в Акабе, Иордания.

Подробнее об этом информирует Times of Israel.

Нетаниягу подчеркнул, что строительство и регулирование в Иудее и Самарии продолжатся в соответствии с первоначальным графиком без каких-либо изменений, и добавил, что заморозки строительства не будет.

В совместном заявлении, опубликованном после встречи между израильскими, палестинскими, иорданскими, египетскими и американскими официальными лицами в Иордании, Израиль обязуется прекратить обсуждение любых новых единиц поселений в течение четырех месяцев и прекратить санкционирование любых аванпостов на шесть месяцев.

В заявлении Израиля после саммита говорится, что пока не планируются заявления об урегулировании ситуации в ближайшие месяцы.

Ранее «Курсор» информировал, что бывший премьер-министр Нафтали Беннет обрушился с критикой на премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра финансов Бецалеля Смотрича, обвинив их в «отвратительной лжи». Все потому, что правительство одобрило пятилетний план арабского сектора на 30 миллиардов шекелей, инициированный правительством Беннета.

Напоминаем, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу раскритиковал лидеров оппозиции и СМИ, обвинив их в лицемерии. Отмечается, что это произошло после критики Нетаниягу в связи с его требованием к членам правительства «нанести мощный удар по транслируемым в общественном пространстве ложным аргументам» относительно судебной реформы.