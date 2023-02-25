Нетаниягу обвинил оппозицию в лицемерии: Лапид не заставил себя ждать с ответом

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу раскритиковал лидеров оппозиции и СМИ, обвинив их в лицемерии.
Об этом сообщает портал Israel Hayom.
Отмечается, что это произошло после критики Нетаниягу в связи с его требованием к членам правительства «нанести мощный удар по транслируемым в общественном пространстве ложным аргументам» относительно судебной реформы.
«СМИ и лидеры оппозиции предпочитают нападать на меня, преднамеренно искажая мои слова. Мое намерение состояло в том, чтобы опровергнуть ложные утверждения тех, кто сеет панику, а не каким-либо призывом к насилию или нарушению права на демонстрации», — написал премьер-министр в своем Twitter.
В свою очередь лидер оппозиции Яир Лапид уже отреагировал на слова главы правительства.
«Нетаниягу, пора положить конец вашей лжи. Как объясняют все ведущие экономисты в Израиле и мире, именно вы разрушаете экономику, именно вы разрываете людей на части, именно вы подстрекаете к насилию. Мы не позволим вам разрушить израильскую демократию, и мы не собираемся молчать перед лицом вашего ядовитого подстрекательства», — написал Лапид.
Ранее Курсор сообщал о том, что 25 февраля десятки тысяч израильтян примут участие в массовых демонстрациях против судебной реформы. Организаторы пообещали продемонстрировать премьер-министру Ненаниягу свою «силу и единство» после того, как он сказал, что хочет «ударить» по протестующим.
«Любой, кто хочет ударить и победить нас, сегодня вечером увидит нашу силу и единство», — говорится в заявлении организаторов протестов.
Основные акции запланированы в Тель-Авиве, впрочем, демонстрации пройдут и в других городах. В частности, лидер партии «Национальное единство» Бенни Ганц выступит с речью на демонстрации в Хайфе.
Также мы писали о том, что в субботу, 14 января, в Тель-Авиве десятки тысяч людей с флагами и зонтами собрались на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы. Более тысячи полицейских были стянуты в центральные районы Тель-Авива, улицы вокруг площади Габима были перекрыты. Центральные телеканалы вели прямые трансляции митинга.