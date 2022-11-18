Нетаниягу пообещал ввести в эксплуатацию израильскую версию Air Force One

Ни один премьер-министр или президент ранее никогда не летал на этом самолете.

Биньямин Нетаниягу заявил, что если станет премьер-министром, введет в эксплуатацию израильскую версию Air Force One.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что ни один премьер-министр или президент никогда не летал на этом самолете, а нынешний глава правительства Яир Лапид, президент Исаак Херцог и бывший премьер Нафтали Беннет предпочли не использовать самолет, производство которого было инициировано Нетаниягу.

«Самолет был «законсервирован» нынешним правительством, и Лапид планировал снять с самолета все защитные механизмы высокого уровня, чтобы его можно было продать для гражданского использования. Однако в конечном итоге единственным удаленным инструментом была система противоракетной обороны, которую можно было переустановить», — пишет издание.

Согласно сообщению, на данный момент есть некоторые «бюрократические проблемы», которые необходимо решить, прежде чем самолет можно будет использовать, но, как ожидается, они будут решены.

Как известно, Air Force One стоимостью примерно 750 миллионов шекелей, получивший название «Крыло Сиона», потребовал годы на оснащение и предназначался для использования главами израильских государств в официальных целях. Однако в мае Минобороны объявило, что оставляет Boeing 767 на хранении всего через несколько месяцев после того, как самолет получил окончательное разрешение на взлет.

В отчете, опубликованном в марте, государственный контролер Матаньягу Энглман заявил, что средняя стоимость полета на борту нового лайнера будет почти вдвое выше стоимости аренды частного самолета для официальных целей.

Как сообщал Курсор, ни одна авиакомпания не согласилась лететь из Израиля в Катар на ЧМ-2022.

Также Курсор информировал о том, что нигерийская авиакомпания запустит прямые рейсы в Израиль.