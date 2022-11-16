Ни одна авиакомпания не согласилась лететь из Израиля в Катар на ЧМ-2022

МИД подтвердил, что ни одна авиакомпания не согласилась стать первой в истории прямым рейсом из Израиля в Катар, хотя до начала Чемпионата мира по футболу в стране Персидского залива осталось совсем немного дней.

Израиль и ФИФА, международная футбольная организация, на прошлой неделе опубликовали восторженные заявления о том, что Катар разрешил прямые рейсы из Израиля. У Израиля и Катара нет дипломатических отношений, но Дохе пришлось разрешить израильтянам присутствовать на турнире в рамках условий ФИФА для его проведения.

«Министерство иностранных дел создало платформу, с помощью которой частные авиакомпании могут запрашивать прямые рейсы из Израиля в Катар», но пока ни одна из них не воспользовалась этим вариантом», — пояснил глава Национального управления общественной дипломатии Лиор Хайат.

Кипрская Tus Airways будет выполнять рейсы отдельно от договоренностей МИД, которые будут летать из Тель-Авива в Ларнаку для «дипломатической остановки» — это означает, что самолет будет некоторое время ждать на летном поле — прежде чем отправиться в Катар.

ФИФА и Катар также заявили, что Израиль разрешит палестинцам летать прямыми рейсами из аэропорта Бен-Гурион, что на самом деле маловероятно.

В МИД заявили, что Израиль не получал никаких запросов от палестинцев о вылете на турнир из Израиля.

По оценкам, от 10 до 20 000 израильтян купили билеты на мероприятие, которое проводится раз в четыре года, но только 3 500 зарегистрировались как израильтяне. МИД предупредил, что Катар заявил, что израильтяне, въезжающие в страну по заграничным паспортам, будут считаться гражданами этой третьей страны, а это означает, что Израиль не сможет вмешиваться, если они ранены, пропали без вести или арестованы.

Сотрудники МИД будут предоставлять консульские услуги через ситуационный центр в Дохе и планируют раздавать карточки с номерами телефонов экстренных служб израильтянам на рейсах, вылетающих из аэропорта Бен-Гурион.

Кроме того, министерство рекомендовало всем израильтянам загрузить новое приложение МИД TravIL, в котором есть номера телефонов экстренных служб, уведомления о предупреждениях о поездках и другая информация для израильтян, выезжающих за границу.

Иерусалим пояснил, что присутствие команды в Катаре не эквивалентно шагам по нормализации отношений между странами.

Ранее Курсор писал, что израильтяне полетят на ЧМ по футболу первыми в истории «прямыми» рейсами TLV-Qatar. Сообщается, что рейсы будут приземляться на Кипре для «дипломатической остановки», чтобы они не были технически прямыми.

ЧМ-2022 по футболу: назван предварительный график авиарейсов из Израиля в Катар. Первый рейс из Тель-Авива запланирован на 20 ноября — день открытия Мундиаля.

Как сообщал Курсор, ФИФА, Израиль и Катар достигли договоренностей, в соответствии с которыми чартерные рейсы начнут доставлять израильских и палестинских футбольных болельщиков из Тель-Авива в Доху.

Наша редакция сообщала, что экс-глава ФИФА признал, что Чемпионат мира по футболу в Катаре был ошибкой.