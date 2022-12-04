Нетаниягу пообещал защищать демократию и ЛГБТ

По словам избранного премьер-министра, он ограничит возможности своих консервативных союзников определять государственную политику по социальным вопросам.

Избранный премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью NBC News отверг критику в адрес своего нового правого правительства.

Об этом сообщает Kanal7.

В частности, Нетаниягу пообещал, что не допустит эрозии израильской демократии в предстоящий срок на посту премьер-министра и ограничит изменения статус-кво со стороны своих консервативных союзников в отношении острых социальных вопросов.

Он отметил присутствие «Списка арабского единства», связанного с южным отделением Исламского движения в Израиле, в уходящем коалиционном правительстве, члены которого предупреждают о надвигающемся ущемлении прав ЛГБТ.

«В отношении Бен-Гвира Верховный суд рассмотрел его право на участие и сказал, что он может. У нас только что было правительство, в котором партия обязана «Братьям-мусульманам», которые не верят ни в какие демократические ценности, права ЛГБТ, права женщин и так далее. Они были частью правительства, и я не слышал ни слова от всего хора критиков», — сказал Нетаниягу.

Он пообещал ограничить способность своих консервативных союзников определять государственную политику по социальным вопросам, сославшись на свой послужной список по вопросам ЛГБТ.

«По вопросам ЛГБТ. Я просто не приму ничего из этого. Это не просто то, что я сейчас говорю, у меня есть рекорд… рекорд в целом, когда я держу руль двумя руками. И я в конечном итоге определяю политику», — заявил будущий премьер.

Как сообщал Курсор, по информации масс-медиа, вечером в субботу, 3 декабря, во время встречи между назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу и председателем «Оцма Иегудит» Итамаром Бен-Гвиром разгорелись горячие дебаты.

Также Курсор информировал о том, что 1 декабря Религиозный сионизм подписал коалиционное соглашение с «Ликудом».