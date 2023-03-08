Нетаниягу попал в новый скандал из-за сотрудницы канцелярии премьер-министра

Старший администратор, которая ранее десять лет работала с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, была уволена со своего поста в его офисе якобы потому, что она осталась работать на бывшего премьер-министра Нафтали Беннета.
Об этом сообщила общественная телерадиокомпания Kan.
Линор Офир, администратор бюро в канцелярии премьер-министра, пользовалась достаточным доверием Нетаниягу и была включена в так называемый «аквариум» — группу людей, которым разрешено иметь ближайший физический доступ к премьер-министру.
После того, как Беннет сверг Нетаниягу на выборах 2021 года, положив конец его 12-летнему пребыванию у власти, Офир осталась работать с новым премьер-министром.
Источники сообщили Kan, что соратники Нетаниягу были недовольны тем, что Офир продолжала работать под руководством Беннета, и поэтому ее уволили. В сообщении Kan не говорится, получила ли Офир другую должность.
Отчет появился на следующий день после того, как Kan сообщил о том, что трое других чиновников в канцелярии также были уволены премьером якобы из-за сомнений в их верности.
Самой старшей из трех является Михал Янив, координатор зарубежных визитов. Ее должен заменить Йосси Каспариус, советник, считающийся близким к семье Нетаниягу.
Обе другие женщины работали под руководством Янив в ее отделе и тоже были уволены по подозрению в том, что они «недостаточно верны Нетаниягу», говорится в отчете без источника.
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