Элита Моссада требует от Нетаниягу «остановить сползание государства в пропасть» — СМИ

В письме бывших и действующих работников внешней разведки говорится, что коалиция во главе с Нетаниягу ведет к подрыву оснований Государства Израиль.

Элита израильской внешней разведки Моссад обратилась с личным посланием к Биньямину Нетаниягу с призывом остановить скатывание страны в пропасть, которое происходит из-за проведения реформ без общественного консенсуса.

В письме бывших и действующих работников Моссада говорится, что коалиция во главе с Нетаниягу ведет к подрыву оснований Государства Израиль — единства и взаимной ответственности.

«Это принципы нашей работы, но они разрушаются на наших глазах из-за процессов, инициированных вами, господин премьер-министр и вашими друзьями из коалиции. Похоже, что вы не управляете вашими министрам и не руководите ими. Трещины в израильском обществе расширяются, и мы находимся на небольшом расстоянии от полной утраты доверия и гражданской войны — и все это в вашу каденцию», — говорится в письме.

Как сообщал Курсор, бывшие премьер-министр Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц выступили с совместным заявлением касаемо нынешней политической обстановки.

«Все наши попытки добиться единства Израиля были попраны и встречены отказом. Израиль стоит на пороге чрезвычайного положения, и Нетаниягу отказывается останавливаться. Мы ценим усилия президента, но не Нетаниягу объявляет о прекращении противостояния — никаких переговоров нет», – сказано в заявлении.

Ранее Курсор писал о том, что президент страны Ицхак Герцог выступил с обращением относительно судебной реформы.

«Мы находимся на грани конституционного и социального коллапса. В таких крайних случаях, как некоторые из моих предшественников, я не стану стоять в стороне», — сказал Герцог в начале своей речи.

Президент отметил, что все положения предложенной судебной реформы вызывают глубокую обеспокоенность по поводу демократических основ Государства Израиль. При этом поступающая ему информация свидетельствует о том, что «наши враги радуются расколу в стране».

Также Герцог обратился к правящей коалицией с просьбой не выносить на голосование в первом чтении Закон о судебной реформе.

До этого Курсор информировал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.