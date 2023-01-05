Нетаниягу поручил провести «чистку» среди госсслужащих

Канцелярия премьер-министра Нетаниягу составляет списки всех, кто был назначен на значимые должности на государственной службе в период правительства Беннета-Лапида.

Об этом сообщает Mako.

Целью чистки аппарата называют смещение с постов ставленников прошлого правительства и освобождение места для сторонников Нетаниягу. Коалиция стремится таким образом оставить высшую государственную службу людям, максимально лояльным Биньямину Нетаниягу.

Согласно правилам, те, кто работает на государственной службе до двух лет, считаются на «испытательном сроке», поэтому уволить их можно по очень простой процедуре. А вот те, кто служит больше двух лет, уже становятся проблемой, поскольку придется еще доказать, что человек недееспособен или неправильно работает.

Окружающие Нетаниягу хотят воспользоваться этими возможностями и заменить как можно больше людей. Также будут уволены сотрудники-ветераны — если они будут признаны недостаточно надежными.

Профессиональная государственная структура состоит из разных должностных лиц, назначаемых, в том числе, и предыдущими правительствами, что создает разнообразную госслужбу. Теперь можно увидеть изменение направления — обезглавливание структуры по политическим мотивам и попытка окружить себя сторонниками со всех сторон.

Лидер оппозиции Яир Лапид уже резко раскритиковал такие действия нового правительства. Он написал в Твиттере: «Охота на ведьм, модель 2023 года».

״ציד המכשפות״ מודל 2023. pic.twitter.com/h54BQ8wl4j — יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) January 5, 2023

Ранее Курсор писал, что Дери займет место премьер-министра, но ненадолго.

Также мы информировали, что кабмин обсудил ответные меры на обращение ПА в Совбез ООН.