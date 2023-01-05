Кабмин обсудил ответные меры на обращение ПА в Совбез ООН

В четверг прошло заседание кабинета по вопросам военно-политической безопасности. На нем подробно обсуждалась реакция правительства на обращение Палестинской администрации в Совбез ООН, чтобы призвать Израиль к ответу перед Международным уголовным судом в Гааге.

Об этом сообщает Аруц Шева.

Ранее ПА обратилась с призывом вынести решение об «оккупации» Израилем Иудеи, Самарии и Иерусалима.

Перед экстренным заседанием Совбеза ООН рассматривались вопросы о реакции Израиля, а также о последствиях для страны, которые может иметь решение ООН передать этот вопрос в Гаагу.

В ходе заседания военно-политического комитета было рассмотрено несколько вариантов, в том числе отказ в транзитных сертификатах в Израиль, которые выдаются высокопоставленным чиновникам ПА.

Большинство членов кабинета министров поддержали это предложение. На заседании постановили, что необходимо установить «политическую цену», чтобы наказать ПА за односторонний шаг, который может иметь серьезные последствия для Израиля.

Ранее Курсор писал, что израильские политики используют дипломатию перед экстренным заседанием Совбеза ООН.

Напомним, конференция президентов крупных американских еврейских организаций дала оценку резолюции ООН по Израилю.

Также мы сообщали, что канцелярия премьер-министра по ошибке опубликовала фото с секретными данными.