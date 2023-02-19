В США республиканцы призвали Байдена ветировать резолюцию Совбеза ООН об Израиле

Главе Белого дома предлагают «недвусмысленно заявить, что его администрация выступает против подобных односторонних шагов».

Члены конгресса США от Республиканской партии призывают президента Джо Байдена наложить вето на антиизраильскую резолюцию, которая в понедельник, 20 февраля будет вынесена на рассмотрение Совета Безопасности ООН.

Об этом информирует портал Детали.

Отмечается, что республиканцы предлагают главе Белого дома «недвусмысленно заявить, что его администрация выступает против подобных односторонних шагов на международном форуме».

Как отмечают в письме президенту США спикер палаты представителей Кевин Маккарти, лидер большинства Стив Скализ и председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол, «поскольку Совет Безопасности ООН собирается рассмотреть очередную одностороннюю, предвзятую, антиизраильскую резолюцию, необходимо, чтобы Соединенные Штаты сохранили свою позицию, согласно которой только прямые переговоры между израильтянами и палестинцами могут привести к прогрессу».

Сенатор Том Коттон из Арканзаса сказал, что «если Совет Безопасности ООН примет в понедельник решение наказать Израиль, президент Байден должен … заблокировать эту нелепую, политически мотивированную меру».

Конгрессмен Макс Миллер, недавно избранный республиканец еврейского происхождения из Огайо, написал, что «эта резолюция – последняя атака ООН на суверенитет Израиля. Байден должен наложить вето на эту меру в Совете Безопасности и подтвердить, что Соединенные Штаты всегда будут стоять рядом с нашим союзником».

Как сообщал Курсор, в январе председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас встретился в Рамалле с американским советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Аббас проинформировал своего гостя о том, что он назвал «деструктивными мерами и преступлениями, совершенными новым израильским оккупационным правительством с целью разрушить решение о двух государствах и подписанные соглашения, а также закрыть дверь для возможности установления мира и безопасности в регионе».

В беседе с Салливаном Аббас предупредил об опасности, якобы присущей израильской политике, и ее последствиях. Он попросил американскую администрацию немедленно вмешаться, «пока не поздно», чтобы остановить «односторонние шаги Израиля».

Ранее мы рассказывали, что министр обороны Галант встретился с советником по нацбезопасности США.

Также Курсор сообщал, что премьер-министр Нетаниягу поговорил с премьер-министром Великобритании и советником США по нацбезопасности.

Помимо этого посол Израиля ООН Гилад Эрдан раскритиковал данные организации о потерях израильтян в результате терактов в ПА.