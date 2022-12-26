Нетаниягу потерял лидерство — депутат от Ликуда

По словам Давида Битана, если Смотрич и Бен-Гвир не снизят свои аппетиты, новое правительство «не продержится долго».

Депутат Кнессета Давид Битан поддал критике поведение назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу в вопросе формирования правительства.

Об этом сообщает inn.co.il.

По словам парламентария, Нетаниягу «совершил ошибку», не установив «красную черту». В качестве примера Битан привел закон о борьбе с дискриминацией и отмену статьи о расизме.

«Эти законопроекты наносят большой ущерб «Ликуду». Это народная партия, представляющая все население. Эти законы не будут приняты, они мертвы», — считает депутат.

Как сказал Битан, Нетаниягу потерял свое лидерство. И «если Смотрич и Бен-Гвир не снизят свою значимость, правительство не продержится долго».

«Ему нужно показать, что он лидер, и мы будем следовать за ним, а если он этого не сделает, у нас будут проблемы. Линия разлома — это сообщение, которое они сделали вместе с Нетаниягу, потому что им это сошло с рук. Что они хотели этим доказать? Этому нужно положить конец. Нетаниягу должен положить этому конец и вернуть себе лидерство», — резюмировал парламентарий.

Как сообщал Курсор, на днях Давид Битан заявил, что не все коалиционные договоренности будут соблюдены. По его словам, в частности, речь идет о пункте об аннексии Иудеи и Самарии. Как известно, соответствующая позиция включена в коалиционные соглашения между «Ликудом» и «Религиозным сионизмом».

«Есть пункты, которые были записаны для того, чтобы быть записанными, но они не будут выполнены. Очевидно, что это будет не при Байдене», — сказал Битан.

Также Курсор информировал о еще одном пункте коалиционного соглашения между «Ликудом» и «Оцма Иегудит». Итамар Бен-Гвир намерен реализовать предвыборное обещание — добиться введения смертной казни для террористов.