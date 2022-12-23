Коалиция хочет ввести смертную казнь для определенной категории преступников — СМИ

Соответствующий закон должен быть утвержден до принятия бюджета на 2023 год.

Стало известно о еще одном пункте коалиционного соглашения между «Ликудом» и «Оцма Иегудит». Итамар Бен-Гвир намерен реализовать предвыборное обещание — добиться введения смертной казни для террористов.

Об этом пишет 9tv.co.il.

Отмечается, что соответствующий закон должен быть утвержден до принятия бюджета на 2023 год. Если эта инициатива будет принята, то к высшей мере наказания можно будет приговорить за убийство в результате террористического акта.

«Подобную инициативу хотели продвигать и раньше. Однако каждый раз законопроект снимали из-за противодействия кого-то из членов коалиции или юридических сложностей», — говорится в материале.

Издание напоминает, что на сегодняшний день в Израиле к высшей мере наказания может приговорить военный суд. Такое решение должно быть поддержано единогласно. Бен-Гвир предлагает разрешить приговаривать террористов к смертной казни простым большинством голосов судей.

Представители израильских служб безопасности выступают против закона о смертной казни для террористов. Силовики считают, что эта мера «повысит мотивацию к захвату заложников».

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