Нетаниягу поздравил христиан с Рождеством

Назначенный премьер-министром Биньямин Нетаниягу поздравил верующих со всего мира с Рождеством.

Сообщение он опубликовал в своем Twitter.

«Счастливого Рождества всем нашим друзьям-христианам в Израиле и во всем мире!», – сказано в сообщении.

Ранее в сети показали, как праздновали Рождество в Нацерете 24 декабря, в субботу. Там провели рождественский парад, а в заключительной части на разных языках призвали к миру между религиями. Видео доступно здесь.

«Курсор» сообщал, что генеральный директор Института Кантора Дуди Хасидом рассказал об опросе, согласно которому 42% израильтян считают, что наша страна окажется в худшем положении в конце 4-летнего срока нового правительства. В противовес им 29% опрошенных считают, что ситуация в Израиле улучшится спустя этот срок.

Оставшиеся респонденты не дали прогноз касаемо будущего Израиля. Любопытно, что среди отдавших голос за Нетаниягу только 68% оптимистично смотрят на период ближайших 4 лет.

Также участникам опроса задали вопрос касаемо коалиционной партии, которой удалось добиться самых впечатляющих результатов в коалиционных переговорах. 30%, которые составили большинство, выбрали партию Итамара Бен-Гвира «Оцма Иегудит».

На вопрос о «законе Бен-Гвира», согласно которому полиция подчиняется министру национальной безопасности, 38% опрошенных его не поддержали (против 36% тех, кто выступил за). Около половины участников опроса не удовлетворяет состав новой коалиции по сравнению с 37% удовлетворенных с составом нового правительства.

Помимо этого, Нетаниягу отрекся от некоторых коалиционных обязательств по дискриминации, как утверждают журналисты. Так, лидер Ликуда осудил слова коллег по коалиции из «Религиозного сионизма», касающихся планов будущего правительства по легализации нескольких видов дискриминации граждан.