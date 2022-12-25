Опрос показал, сколько израильтян пессимистично относятся к новому правительству

Стало известно, сколько израильтян считают, что ситуация в Израиле ухудшится к концу срока полномочий нового правительства.

Опрос, проведенный генеральным директором Института Кантора Дуди Хасидом и опубликованный в воскресенье утром Kan News, показал, что 42% израильтян считают, что Израиль окажется в худшем положении в конце четырехлетнего срока нового правительства.

Только 29% респондентов заявили, что считают, что ситуация в Израиле улучшится через четыре года. Остальные заявили, что не знают, какой будет ситуация в Израиле.

Среди людей, проголосовавших за Биньямина Нетаниягу, на удивление лишь 68% с оптимизмом смотрят в ближайшие четыре года.

На вопрос, какая коалиционная партия добилась наиболее впечатляющих достижений в коалиционных переговорах, большинство в 30% ответили, что партия Итамара Бен-Гвира «Оцма Иехудит».

На вопрос о «законе Бен-Гвира», по которому полиция подчиняется министру национальной безопасности, 38% респондентов выступили против закона, а 36% поддержали его.

Почти половина респондентов не удовлетворены составом новой коалиции по сравнению с 37%, которые удовлетворены составом нового правительства.

Читайте также: депутат от Ликуда пошел против собственной партии: громкое заявление.

Кроме того, скандал вокруг мэра Кфар-Касема набирает обороты.