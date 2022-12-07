Нетаниягу предложил депутатам от Ликуда занять министерские посты

Прежде чем назначать депутатов на министерские должности, Нетаниягу пригласил высокопоставленных членов своей партии на частные встречи, чтобы решить, какие посты им подходят больше всего.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Напомним, что после победы на всеобщих выборах 1 ноября Нетаниягу было дано 28 дней, чтобы представить коалицию. Аналитики предсказывали, что он сделает это в ближайшее время, учитывая сильные позиции религиозно-националистических партий, но переговоры затянулись.

Включение ультраправых в состав нового правительства вызвало опасения внутри страны и за рубежом по поводу будущего давно зашедших в тупик переговоров Израиля с палестинцами. Нетаниягу сказал, что будет служить всем израильтянам, но не указал никакого плана возобновления переговоров с палестинцами.

Среди вопросов, преследующих коалиционные переговоры, — осуждение лидера ШАС Арье Дери, кандидата на пост министра финансов, за налоговое мошенничество. ШАС представил законопроект, который позволит Дери, который был освобожден от тюрьмы по сделке о признании вины, работать в кабинете министров.

Нетаниягу еще не потребовал продления коалиционных переговоров. Однако центристская оппозиция обвинила его в том, что он планирует использовать любое дополнительное время, которое у него может быть, чтобы протолкнуть законопроект, связанный с Дери, через парламент до того, как его правительство придет к власти.

Уходящий в отставку министр юстиции Гидеон Саар заявил в Твиттере, что любой запрос на дополнительное время будет «уловкой [для обеспечения] принятия персонализированных и проблематичных законов в соответствии с требованиями партнеров [коалиции] до того, как будет создано правительство».

Ранее Курсор писал, что Яадут а-Тора и Ликуд договорились: какие должности получит партия ультраортодоксов.