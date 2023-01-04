Нетаниягу представил новый кабинет безопасности

Биньямин Нетаниягу объявил о своем новом кабинете безопасности, в котором 8 из 11 мест были от его партии «Ликуд».

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу создаст кабинет безопасности из 11 членов, который будет уполномочен принимать решения от имени правительства по вопросам национальной безопасности.

Политики «Ликуда», которые будут иметь право принимать решения по весьма деликатным вопросам безопасности: министр обороны Йоав Галант, министр иностранных дел Эли Коэн, министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, министр юстиции Ярив Левин, министр транспорта Мири Регев, министр энергетики Исраэль Кац и министр сельского хозяйства Ави Дихтер.

Остальные три места в кабинете достались министру внутренних дел и здравоохранения Арье Дери, возглавляющему партию ШАС, министру финансов Бецалель Смотричу, возглавляющему Религиозн0-сионистскую партию, и министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру.

В небольшой министерский комитет ШАБАК войдут Нетаниягу, Левин, Галант, министр образования Йоав Киш и Бен-Гвир.

Хотя Регев будет единственной женщиной в кабинете безопасности, состав министров даст Нетаниягу явное большинство, которое, вероятно, последует за ним по ключевым голосам. Идея добавления некоторых министров заключалась в том, чтобы создать противовес Бен-Гвиру и Смотричу, которые считаются более ястребиными в своих дипломатических позициях и позициях в сфере безопасности.

Традиционно кабинет безопасности регулярно встречается — иногда еженедельно — для обсуждения ключевых текущих операций ЦАХАЛа, Моссада или ШАБАКа, а также сложных дипломатических вопросов, таких как строительство поселений на территории Иудеи и Самарии.

Частыми участниками являются начальник штаба ЦАХАЛа, глава военной разведки, глава Моссада, глава ШАБАК, генеральный директор министерства иностранных дел, а также дополнительные правительственные чиновники и сотрудники службы безопасности, необходимые в каждом конкретном случае.

Ключевыми союзниками Нетаниягу в кабинете будет Дери, который в прошлом считался одним из наиболее вдумчивых и уравновешенных министров в дипломатических дебатах по вопросам безопасности. Ожидается, что Дермер также сыграет ключевую роль из-за его близких отношений с премьер-министром и его опыта, когда речь идет об отношениях между США и Израилем.

В прошлом Нетаниягу также создавал небольшие форумы для принятия решений или консультаций. В 2010 году, например, он создал дополнительный кабинет в кабинете безопасности, который назывался «группой восьми» и регулярно собирался для обсуждения подготовки Израиля к нанесению удара по ядерным объектам Ирана.

Ранее Курсор писал, что Дери выступил с обвинением в адрес Нетаниягу. Лидер партии ШАС Арье Дери, как сообщается, обвинил премьер-министра Нетаниягу в том, что он «обманул» его неожиданным назначением члена парламента от Ликуда Амира Оханы спикером Кнессета, первого ЛГБТК-человека, занявшего эту должность.

Курсор также сообщал, что Лапид предупредил Нетаниягу. Лапид сказал Нетаниягу, что он должен остановить запланированный визит Бен-Гвира на Храмовую гору.