«Люди умрут»: Лапид предупредил Нетаниягу

Лапид сказал Нетаниягу, что он должен остановить запланированный визит Бен-Гвира на Храмовую гору.

Комментируя намерения министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира посетить Храмовую гору в Иерусалиме в ближайшем будущем, лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что крайне правый политик «не должен посещать» святое место, которое долгое время служило очагом конфликта с палестинцами.

«Итамар Бен-Гвир не должен подниматься на Храмовую гору, — сказал Лапид. — Это преднамеренная провокация, которая поставит под угрозу жизнь и будет стоить жизней».

«Хоть Нетаниягу и слаб, на этот раз он должен встать и сказать [Бен-Гвиру]: «Ты не пойдешь на Храмовую гору». Люди умрут», — добавил Лапид.

«Депутаты поднимаются на Храмовую гору, а министры — нет, — добавил Лапид, отвечая на вопросы репортеров в начале заседания фракции его партии «Еш Атид» в Кнессете. — Весь мир будет рассматривать это как нарушение статус-кво, даже если это не так».

Напомним, что Храмовая гора — это самое святое место в иудаизме и третье по значимости место в исламе, только мусульманам разрешено молиться на Храмовой горе, в то время как другим разрешено посещать ее при строгих ограничениях и в соответствии с деликатным статус-кво.

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