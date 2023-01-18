Нетаниягу прибыл домой к Дери

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прибыл в дом Арье Дери в Иерусалиме после решения Верховного суда о дисквалификации последнего с поста министра.

Политики должны обсудить свои следующие шаги. Есть версия, что разговор коснется закона об отмене полномочий суда по вынесению решения по этому вопросу.

ראש הממשלה נתניהו הגיע כעת לביתו של השר דרעי pic.twitter.com/pBBdBKnxh3 — שחר גליק (@glick_sh) January 18, 2023

Отметим, что сегодня, 18 января, БАГАЦ постановил, что председатель ШАС Арье Дери не может находиться на посту министра в нынешнем правительстве после того, как год назад осудили за налоговые правонарушения. Дисквалификацию в ходе голосования поддержали сразу десять судей, и лишь один выступил против ‒ Йосеф Эрлон.

В постановлении сказано, что назначение Дери министром внутренних дел и здравоохранения не может оставаться в силе. Большинство судей решили, что это назначение имеет крайне необоснованный характер, а потому Нетаниягу должен убрать Дери с этого поста.

«Курсор» сообщал, что на фоне этого Лапид призвал уволить Дери.